Modelky v Praze ukázaly poprsí, přehlídku sledovali i Štěpánek s Vaidišovou

"Každý rok se snažíme vybrat jiné téma. Letos je to celebration, tedy oslava lidí, kteří s námi spolupracují už řadu let," uvedla Maxová, která projekt Fashion for Kids odstartovala před šesti lety.

Podporují ho přitom nejen ikony světové módy, ale také hudebníci, obchodníci či sportovci. Odtud pramení i spolupráce se Štěpánkem, či hokejistou Martinem Ručinským, fotbalisty Pavlem Kukou nebo Karlem Poborským. "Móda využívala dosud mne a já nyní využívám módu. Vyplatilo se mi to," vysvětlila uznávaná modelka.

Manželé Radek Štěpánek a Nicole Vaidišová

Že se Maxové každoročně daří uspořádat přehlídky, které se v Česku vidí párkrát do roka, dokazuje i hvězdná sestava modelek - Pavlína Němcová či Daniela Peštová mluví za vše. Peštová ostatně vnímá svou účast na přehlídce jako jistou občanskou povinnost. "Vedlo mě k tomu svědomí. Neodpustila bych si, kdybych nepomohla," uvedla s tím, že pro získání charitativních prostředků je vhodný jakýkoli prostředek. "Móda je zábavná forma a je důležité spojit aktivity tak, aby se to sponzorům líbilo, aby si každý přišel na své a účel byl splněn."

Tereza Maxová

Mezi ikony světové mody, které letošní akci podpořily, patří italský návrhář Francesco Scognamiglio, který obléká zpěvačky Madonnu a Lady Gaga. Své modely uvedl rovněž český tvůrce kubánského původu Osmany Laffita.

"Tereza byla mým dětským vzorem. Těší mě, že mohu svou tvorbu spojit s její charitativní činností," uvedl na tiskové konferenci Scognamiglio, který pod názvem Symbolická smyslnost prezentoval dvacet modelů pro podzim a zima 2010/2011. Laffita zase kolekci pro jaro a léto 2011, jejíž podstatou je podle autora vznešenost.

Zajímavostí je, že mezi začínajícími modelkami se letos objevila i Česká Miss World Veronika Machová, která se může pyšnit, že byla přizvána mezi módní elitu. "Jsem ráda, že jsem mohla svojí účastí podpořit velkolepou charitativní akci a současně si cením příležitosti objevit se na mole se světovými topmodelkami. Velmi mě zaujala kolekce Symbolic sensuality od návrháře Francesca Scognamiglia, kterou jsme předváděly. Byla vyzývavá, elegantní a ženská a s panem Scognamiglio se příjemně spolupracovalo," řekla iDNES.cz Machová.

Tereza Maxová v závěru prozradila, že je s průběhem velké módní show spokojená. I proto, že se podařilo vybrat potřebné peníze. "Cílem slavnostního večera bylo spojení světa módy pro pomoc dobré věci a díky partnerům a sponzorům činil výtěžek 6 291 000 korun. Částka bude rozdělena mezi jednotlivé aktivity nadace. Jsem nesmírně vděčná, že díky spolupráci s našimi sponzory jsme za dobu svého působení mohli rozdělit více než 23 milionů korun na pomoc opuštěným a znevýhodněným dětem," uvedla zakladatelka nadace.

Charitativní přehlídka nadace Terezy Maxové nabídla i módu pro pány

Letos mohou lidé, kteří chtějí podpořit Nadaci Terezy Maxové dětem, zakoupit originální sklenice, které pro projekt Teribear navrhl designér Rony Plesl. V nabídce budou také předměty denní potřeby jako zápisník nebo nákupní taška s červeným svítícím srdíčkem.