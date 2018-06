Modelky skončily v jedné posteli. V Praze je to normální, říkají

"Žijeme v ne až tak velké krajině, takže jsou tu vztahy takové propletené, každý s každým, jestli to tak můžu říct. Takže se asi všichni opravdu sejdeme v jedné posteli a dneska už jsme se vlastně sešli," vtipkovala Zuzana Belohorcová, která do postele chodí zásadně nahá.

"Když jsem ještě neměla stálého partnera, tak jsem spávala v teplákách a v tričku, což není moc sexy, ale je to pohodlné. Ale teď spím nahá," přiznala blonďatá moderátorka.

Stejně jako Zuzana spí nahá i modelka Eva Čerešňáková nebo bývalá Česká Miss Lucie Hadašová. Přítelkyně hokejisty Jardy Bednáře se s Belohorcovou shoduje i v názoru, že všichni skončí v jedné posteli. "V Praze je to úplně normální věc," myslí si Hadašová.

Na party se objevila i Miss České republiky Zuzana Jandová, jejíž noční úbor se podle jejích slov skládá z tepláků a přítelova dresu. I když si Zuzka na sexy prádélko nepotrpí, nový bar se jí zalíbil. "Každý z nás občas potřebuje relaxovat a uvolnit se. Připomíná mi to domácí pohodičku, nohy nahoru, vínečko nebo kávu, prostě relaxace. Moc se mi ten nápad líbí," nešetřila chválou Jandová.



Postelová bitva

Zpestřením večera byla navíc nečekaná oslava třiatřicátých narozenin Zuzany Belohorcové, která si tak mohla sfouknout svíčku na narozeninovém dortu. "Nečekala jsem to, bylo to překvápko, protože jsem vlastně narozeniny ani slavit nechtěla. Ráno jsem dostala krásný polibek a Vlasta si nařídil budík na šestou, kdy jsem se narodila, a řekl Miluju tě, zlato. A to je ten nejhezčí dárek," prozradila šťastná Zuzana.