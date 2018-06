Modelky si dělají naschvály

"To jenom ženské si natrhnou knoflíky, aby bylo konkurentce vidět prsa. Nebo jsou tak vybíravé, že chtějí jiné boty, jiné modely, dávají najevo že se v něčem necítí dobře… Mně se to ale naštěstí stává málokdy," tvrdí návrhářka.

Se zničenými modely na konci přehlídky se prý stále počítá. "Modely jsou po přehlídce natolik zničené, že můžou jít do odpisu. Pak už se s nimi mnohdy dál pracovat nedá," říká Sedláčková.



Během poslední přehlídky této módní návrhářky se kromě decentních ženských šatů objevily na molu také extravagantní modely mužské. "S těmi bych si klidně mohla založit obchod. Spousta zákazníků by si tyto modely koupilo. Možná na house party, někdy ale také do gay klubů," konstatuje návrhářka.



Vzhledem k tomu, že se kolem módy točí čím dál tím víc gayů, musí se prý něčem odlišovat. "Nedělá mi problém dělat pro ně kreace. Málokde totiž najdou na sebe něco, co by jim opravdu vyhovovalo," pousmála se Hanka Sedláčková.