Modelky se popraly o miláčka Hanky Mašlíkové

"Pro oba dětské domovy jsme od značky Yellow Horse dostaly oblečení v celkové hodnotě sto tisíc korun," chlubila se Radka Kocurová. "Už se těším, až tenhle velký dárek dětem do domovů povezeme," řekla rosnička. Děti by měly být obdarovány koncem příštího týdne. "Pro ty starší to bude hlavně odměna za vysvědčení," dodala.

Na mole se kromě Agáty Hanychové, Hanky Mašlíkové či Zuzky Štěpanovské blýskla také Nikol Štíbrová, herečka z televizního seriálu Pojišťovna štěstí. "Na modelku si hraju poprvé. Jsem z toho nervózní, nevím, co tam před těmi lidmi mám dělat," strachovala se. Zbytečně. Všechno zvládla na jedničku. "Pro dobrou věc cokoli," dodala s úsměvem.



Nikol Štíbrová zvládla svou první přehlídku na jedničku, oporou jí byla Zuzana Štěpanovská

Milý byl také výstup černošky Ndeshi, která se pochlubila rostoucím bříškem. "Už jsem v pátém měsíci a břicho mi teď roste vážně před očima. Každé ráno stojím před zrcadlem a nestačím se divit," smála se modelka, která je známá hlavně svým velkým přátelstvím se zpěvákem Sámerem Issou.

Větší povyk se ale místo přehlídky strhl kolem malého psíka Piccola, kterého na akci přinesla modelka Hanka Mašlíková. Ano, záměrně píši přinesla a ne přivedla – Hanka má totiž na Piccola speciální psí kabelku, ze které se psík po celou dobu akce nehnul. "Je to taková malá myška, tomu se ani nedá říkat pes," komentovala Radka Kocurová. Všechny přítomné modelky se o malého Piccola doslova praly a dá se říci, že to byl neobletovanější "chlap" celého večera.



Radka Kocurová se od roztomilého štěněte nemohla odtrhnout

Agáta Hanychová dorazila na přehlídku v roztomilých bílých šatech a moc jí to slušelo. "Přijde se sem podívat moje láska, tak musím vypadat k světu," zdůvodnila. Její nový přítel, Jan Charouz, dorazil do Sin city v doprovodu bratra a hned po skončení akce se všichni tři vypařili.

Charitativním večerem provedl moderátor Pepa Vinař a svým zpěvem akci oživil finalista druhé řady Česko hledá SuperStar Michael Foret.