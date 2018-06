Modelky se kousaly a šlehaly bičíky

Bývalý enfant terrible pařížských pódií Američan Jeremy Scott první den bodoval svou parodií na peep-show.



Na vyvýšené scéně se dlouhovlasé modelky vlnily v miniaturních plavkách na pozadí

elektronické hudby.



Za sklem svých kabinek návštěvníkům smyslně pózovaly, kousaly se i šlehaly bičíky.



V klasičtějším duchu nabízelo francouzsko-argentinské duo Vasseur-Esquivel také velmi sugestivní módu.



Objevily se kalhoty a šaty tak průsvitné, že bylo vidět sporé spodní prádlo.



Nadchly rovněž minisukně tak krátké, že si je některé manekýnky při procházce na pódiu stydlivě stahovaly.



Nejnovější kolekce z tvůrčí dílny As Four obléká muže i ženy do stejných kostýmů s kalhotami s širokými nohavicemi a dole zaoblenými saky. Zlaté motivy u krku připomínaly stylizované mořské řasy.



Více než módou provokovali čtyři členové salonu tím, že přišli pozdravit publikum s cigaretou v puse. Všem přítomným pak nabízeli krabičku cigaret s nápisem "Legální", přičemž v New Yorku je od jara tabák zakázán na všech veřejných místech.