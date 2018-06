Modelky protestují proti vysokým podpatkům, bojí se zranění

Modelky Abbey Lee Kershawová, Natasha Polyová a Sasha Pivovarovová mají strach, že by v botách od renomovaného módního návrháře Alexandra McQueena nepřešly molo bez zranění, či poškození své profesionální cti.

Dvaadvacetiletá Kershawová má s nebezpečnou módou své zkušenosti. Letos na jaře omdlela, když se na přehlídce musela upnout do velice těsného korzetu a nedlouho poté si kvůli nevhodným botám na molu poranila koleno.

Rozhodnutí odmítnout McQueenovy boty mnozí kvitují. "Je to důkaz, že modelky konečně začaly dbát o své zdraví a bezpečí," řekla Patty Huntingtonová z módního serveru Frockwriter.

"Myslím, že to představuje feministický posun. Ženy vědí, že mohou odmítnout. Návrháři mají vliv na to, co ženy nosí a já myslím, že je nezodpovědné ženám nabízet nebezpečné oblečení a doplňky," míní feministická autorka Ellie Levensonová.

Zvyšující se délka podpatků u dámské obuvi je zdrojem sporů již od roku 1994, kdy kvůli nim na přehlídkovém molu upadla topmodelka Naomi Campbellová. Obuv z nejnovější kolekce McQueena s názvem armadillos je ještě o téměř osm centimetrů vyšší než podpatky bot, které tehdy měla Campbellová.

Britská obuvní návrhářka Emma Hopeová uvedla, že rebelující modelky chápe. "Je to jako kráčet na pravítku," řekla.

Jiní módní znalci nazvali McQueenovy mimořádně vysoké boty uměleckým dílem či nejošklivějšími botami ve vesmíru. Ne každý je ovšem kritizuje.

Například herečka Daphne Guinnessová a zpěvačka Lady Gaga v nich již vyrazily do společnosti.