Modelky přišly na molo se psy

Po nečekaném startu ovládly prostorný sál naplno šaty. Pro první blok dodalo ošacení několik obchodů a butiků (Ria India, Sunset Suits či Schiesser), druhý pak patřil prezentaci předních českých návrhářů. Vedle Heleny Mertové, atelieru Alba a Luďka Hanáka představila svoje modely i prestižní česká návrhářka Beata Rajská.



Na začátku kolekce, kterou do Budějovic přivezla právě Rajská, se dívky objevily v šatech určených pro volný čas a mladé dívky. V druhé sérii následovaly luxusní společenské šaty, v nichž se s oblibou ve společnosti prezentují bývalé vítězky soutěží MISS.



Přehlídku v jihočeské metropoli zahájila herečka Mahulena Bočanová, která během úvodního proslovu vysvětlila i svoje zakulacené bříško. "Není to tak, že bych moc jedla. Čekáme s přítelem miminko a jsme moc šťastní. Bude to holčička", prohlásila herečka oblečená do krátkých fialových šatů džínového střihu.



Šaty předvedly přední české modelky a několik také mladá herečka Klára Jandová, která svojí přítomností celou akci ozvláštnila. Klára je v současné době členkou činohry Jihočeského divadla a během Top fashion 2001 v Českých Budějovicích dokázala, že vedle herectví jí ani předváděcí molo není cizí.



Další velká módní přehlídka agentury se chystá na pátek 6. dubna do Ostravy. Na akci nazvané Paegas Top Fashion 2001 zazpívá Richard Müller, moderátorem bude Jan Čenský. Modely mimo jiné předvedou finalistky MISS ČR Kristina Fridvalská, Kateřina Stočesová a Iva Kubelková.

Herečka Klára Jandová v tmavěmodrých večerních šatech