Modelky při přehlídce přelézaly kostky

13:11 , aktualizováno 13:11

Nejedna manekýna včetně Diany Kobzanové měla na přehlídce Radky Kubkové co dělat, aby zdolala nastražené kostky, které tu sloužily coby podstavce. "Docela divně se na to lezlo. Bylo to zvláštní, trochu jsem se bála, abych neupadla," přiznala Kobzanová. FOTOGRAFIE