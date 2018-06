Modelky předváděly hladce oholené nohy, Doleželová ukázala nejvíc

Nejvíc ze svého sexy těla odhalila Jana Doleželová, která si oblékla svůdný průsvitný model.

Dianě Kobzanové naopak jeden z modelů vytvořil na kolenou faldíky, které vyvolaly diskuse o tom, jestli nepodstoupila nepovedenou plastickou operaci. Její maminku fotky v novinách vyděsily natolik, že své dceři okamžitě volala, jestli jí něco nechybí, když je tak hubená, že jí visí kůže na nohou.

"Divila jsem se, co máma řeší, vůbec jsem to nechápala. Šla jsem se dokonce podívat do zrcadla, jestli mi na mém těle, které vypadá už léta stejně, něco neuniklo. Pochopila jsem, až když jsem se podívala na internet a viděla fotku, která vyšla v jednom z bulvárů. Všechny šaty, které jsem předváděla, byly krásné, ale jedny mi prostě neseděly, byly totiž původně určené Míše Salačové, která uvízla v kalamitě na D1. Nezkoušela jsem je, vedle délky mi neseděly ani na prsou. Jak byla sukně uzoučká a já dělám dlouhé kroky, hrnulo mi to kůži na kolenou a někdo to vyfotil. Musela bych chodit jako gejša, aby se mi to nestalo, a to já se svýma nohama prostě neumím," líčí Kobzanová.

Vedle krátkých délek bude v létě v kurzu také růžová barva, což potěšilo moderátorku akce, herečku Báru Kodetovou. Je to totiž prý oblíbená barva jejích dvou dcer.

Přehlídku svým uměním obohatily komentáře vlasové stylistky Evy Čapkové a přítomnost dvojnásobného kadeřnického mistra světa a uměleckého ředitele firmy Andyho Uffelse, který právě v Praze natočil novou televizní reklamu Pantene.