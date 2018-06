Modelky pózovaly jako u Diora

FOTOGRAFIE ZDE

Při tvorbě modelů studenti čerpali především z historických kořenů módních značek.

V kolekci byly zastoupeny modely vysoké krejčoviny, ale také běžná konfekce.

Co se týče barev, inspirovali se mladí tvůrci tóny, jež budou dominovat kolekcím na sezonu podzim/zima 2006 až 2007.

"Trendem budou tlumené odstíny zelené, hnědé, fialové či oranžové spolu s doplňky výrazných odstínů růžové, tyrkysové nebo křiklavě zelené," řekla studentka druhého ročníku VOŠ Olga Vokálová.

Letošní ročník pravidelné akce uspořádali právě studenti druhého ročníku VOŠ. Své návrhy tvořili, jako by se přes inzerát hlásili o přijetí do jednoho z módních domů. "Museli jsme se vžít do filozofie vybrané značky, proto jsme ji studovali od historických základů," dodala.

Čtvrteční akce nesla název Label: Fashion. Téma přehlídky si studenti každý rok zadávají sami. "Předloží několik návrhů, z nichž si poté jeden vyberou. Předváděné modely jsou pak majetkem školy a slouží k její prezentaci," dodala pedagožka školy pro praktickou část výuky Eva Fischerová.