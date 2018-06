Modelky obdarovaly malého Mirečka

Návštěva nemocnice byla součástí charitativní akce Hvězdy v Ústí. Modelky jejím prostřednictvím vyberou peníze právě pro dětské onkologické oddělení Masarykovy nemocnice.

V pátek večer předvedly missky v Severočeském divadle opery a baletu šaty z dílny české návrhářky Beáty Rajské, které se později prodávaly v dražbě.

"Tuto akci jsme plánovali od října loňského roku ve spolupráci s Lenkou Taussigovou. Naším cílem je samozřejmě získat co nejvíce finančních prostředků, které se použijí na vybavení dětského onkologického oddělení," uvedl Pavel Brož z pořádající agentury CZ Media.

Podle Brože by se vybraná částka, předaná po uzávěrce vydání, mohla vyšplhat až ke čtvrt milionu korun. "Část peněz získáme ze vstupného a z dražby šatů paní Rajské. Město na tuto akci poskytlo částku 100 tisíc korun. Pozvané modelky dostaly třetinové honoráře oproti normálním přehlídkám. Prakticky jim to pokryje jen náklady na dopravu a denní výdaje. Jak vysoká ta částka je, to vám ale nejsem oprávněn sdělit," poznamenal Brož.

Lenka Taussigová, Miss sympatie z roku 2002, je ráda, že se tento program uskutečnil. "Já bych dětem pomáhala pořád, ale k tomu jsou zapotřebí peníze, které se dají získat třeba touto módní přehlídkou," vysvětlila, proč se do tohoto projektu pustila.

Akce by neměla být ojedinělá. Na příští rok se Pavel Brož chystá pozvat například teplickou rodačku a světovou modelku Danielu Peštovou.