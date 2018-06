Modelky jsou stupidní, tvrdí slavný fotograf

Newton prý tone v takové nudě, že ani nemá co dodat ke svým pamětem, zachycujícím příběh jeho života do roku 1982.



"Další modelky jsou zase přesvědčené, že musí mluvit o závažných otázkách," dodává fotograf. "Ty jsou ze všech nejhorší."



"Co bych mohl napsat o uplynulých dvaceti letech? Že jsem se setkal s děsným kvantem neuvěřitelně nudných hollywoodských nanynek, že teď vydělávám o trochu víc peněz a že létám výhradně první třídou," říká. "O moc více se nestalo."



Před dvěma lety uspořádal Newton v Berlíně výstavu svých fotografií proslulých modelek v různých stadiích svlékání a v pózách, které nelze normálně na předváděcích molech vidět. "Nesnáším všechny ty řeči o erotice," řeklnyní v interview pro Stern. "Mluvme o sexu. Pak vím, co se tím myslí."



Narodil se v prominentní židovské rodině v Berlíně, v roce 1938 z nacistického Německa uprchl. Mnozí kritici, včetně předních feministek, zatracují stránky

jeho díla zobrazující ženy spoutané nebo s roubíkem v ústech či s pouty na nohou. Svým fotografickým viděním sexuálního násilí sadomasochismu a fetišismu vyprovokoval kontroverzní diskuze.



Jeho obdivovatelé ale označují jeho fotografie za erotická mistrovská díla.