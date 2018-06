Modelky Dvořáková a Zimová do vířivky pány nepustily

Modelky se v pátek měly setkat na módní přehlídce Beaty Rajské. Zatímco Zimová modely známé návrhářky předváděla, Dvořáková musela molo vyměnit za divadelní jeviště. Asistovala totiž s Pavlem Kožíškem v Divadle kouzel. Kamarádky si společné chvíle vynahradily o víkendu.



Martina Dvořáková a Tereza Zimová si zahrály golf

Obě přijaly pozvání na III. ročník V.I.P. Wellness Cupu od ředitele Wellness Clubu Michaela Zimy. Před tenisem a squashem sice daly přednost golfu, odměnu pro všechny účastníky akce - relax ve vířivce, si ovšem neodepřely. Odepřely ale radost sportovcům, kteří se dožadovali společné koupele.



Martin Severa předal vítězům tenisového klání hlavní cenu

Zuzana Belohorová si dopřála masáž a po vyhlášení vítěze squashového turnaje spěchala za pracovními povinnostmi.

Martin Severa předal vítězům tenisového klání jako hlavní cenu mikrovlnnou troubu se šestým smyslem od Whirlpool. Nevyhrál ji však nikdo z přítomných celebrit, které doplnili manažeři a podnikatelé.



Tenis si zahráli i Pavel Zedníček a Mirek Paleček

Ostudu si ale známí "sportovci" v pražském hotelu Step neutrhli. Do turnaje vstoupili ve velkém stylu, Pavel Zedníček, který se v průběhu zimy chystá za teplem do exotiky, tentokrát zřejmě na Floridu, hrál s Miroslavem Palečkem, Jiří Krampol si vybral jako parťačku do čtyřhry dýdžejku Luccu, Ali Amiri to na kurtu válel spolu s Michalem Hudčekem.



Ali Amiri v akci

Zdeněk Merta se o fous neprobojoval do finále, po vyřazení z turnaje ale prozradil, že je rád, že si mohl protáhnout tělo. Po několika dnech totiž konečně opustil nahrávací studio. K významnému jubileu své ženy Zory Jandové, která již padesátiny oslavila 6. září, chystá desku a zároveň koncert nazvaný Fifty fifty.



Na tenisovém kurtu zazářili Jiří Krampol a DJ Lucca

Bude jakýmsi bilančním průřezem třicetiletou spoluprací manželského páru, známé zpěvačky a herečky a hudebního skladatele. Na koncertu vystoupí také jejich hosté, hudební iluzionistky Yellow Sisters a finalisté soutěže X Factor, skupina All X. Koncert 26. listopadu v Městském divadle v Brně bude natáčet Česká televize, 5. prosince potěší protagonisté pražské publikum v Divadle Komedie.