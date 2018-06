Modelky bez tváře prodávají módu skoro jako věšák

Sebelépe střižené a ušité látce totiž nakonec vdechnou život a šmrnc právě modelky. Jejich výraz, půvab a svůdnost v pohledu i pohybu prodává stejně jako pověstná třešnička svůj dort.

"Výtvarná nadstavba je opomíjena. Nikoli organizátory, ale médií," tvrdí nespokojeně návrhářka Ivana Follová. "Pořád je to chápáno tak, že móda není žádné umění. To ale není pravda," řekla designérka po skončení už osmého ročníku festivalu Prague Fashion Week.

"Za velký posun považuji to, že české publikum se mělo možnost seznámit nejen s tím, co vidí v zahraničních časopisech, ale i s tím, co může získat doma. Kolekce, které tam byly, měly vlastní názor. To svědčí o kvalitě," uvedla Jaroslava Procházková. Společně s osmi dalšími českými návrhářkami předvedla modely, jenž podle ní mohou inspirovat lidi, kteří se o módu zajímají.

"Moje móda je o životě. Potěšilo mě, že lidem v hledišti to bylo blízké. Nesledovali jen strnulé manekýny, ale také nadsázku a život na molu," uvedla. Posun oproti minulým ročníkům pak vidí v organizaci, kvalitě ukázek i choreografii.

Česká móda se podle znalců může již bez ostychu prezentovat ve světě. Stále jí ale chybí obchodní zázemí. "Jsou tady značky, které se mohou prezentovat ve světě a ostudu by si určitě neudělaly. Mnoho věcí ale stále zaostává.

Lidé si tak trochu hrají na umělce, snaží se hlavně, aby to vypadalo na molu, ale nemyslí na to, že lidé by to měli také nosit," míní Procházková, která studovala oděvní design v Londýně.

Na přehlídky typu fashion week by podle ní měli chodit také zástupci průmyslu a nákupčí, kteří by dokázali nové nápady a trendy prosadit mezi lidi. "Tady je to spíš nahodilé. Proto na ulici móda není příliš vidět," soudí. "Místní tvůrci si stále neuvědomují, že móda je o byznysu a o penězích. K tomu, aby se nové věci dostávaly mezi lidi, to musí být spojeno s průmyslem. Tady to ještě nefunguje a je to velká škoda," míní.

Organizátoři oceňují zejména vysokou návštěvnost. Zdůraznili, že galérií Mánes, která festival již tradičně hostí, prošly tisíce zájemců o módní tvorbu. To prý svědčí o tom, že lidí, kteří preferují individuální tvorbu před konfekcí, je v Česku stále více.

Módní přehlídky si nenechaly ujít herci Aňa Geislerová, Vilma Cibulková nebo Miroslav Etzler. Nedělní Rendez-vous, kterým festival vyvrcholil, navštívili mimo dalších i Marek Vašut, Libuše Šafránková, Veronika Freimannová a Jana Krausová.