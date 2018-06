Modelku Houdovou potěšil odchod Fidela Castra

"Nejsem žádný analytik, ale lidsky mě to těší. Snad je to krok k něčemu lepšímu. Doufám, že to povede ke svobodě Kuby. Doufám také, že se nám tam bude lépe pracovat," řekla Houdová. - více zde

Připomněla, že její nadační fond Slunečnice podnikl několik akcí na podporu kubánských disidentů. "Měli obrovské problémy. Vydírali je, že zabijí jejich dítě," uvedla o situaci lidí, s nimiž byla v kontaktu. Neočekává však, že se situace změní náhle.

"Castrem to nezačíná a nekončí. Nás tam zatýkal civilista, když jsme nesly léky. Jsou tam udavači. Jsou mezi prostými lidmi i mezi vyšší vrstvou. Snad to ale bude krok k jakémusi uvolnění," uvedla modelka.

Královna krásy ČR z roku 1999 Houdová žije nyní převážně v New Yorku a Los Angeles, kde se věnuje modelingu. Snaží se zároveň získávat finanční prostředky na pomoc společensky či zdravotně handicapovaným dětem v devíti zemích světa.

Při své cestě na Kubu prý chtěla zjistit, jak by mohla pomoci dětem na tomto komunistickém ostrově. Společně s pedagožkou Marianou Kroftovou tam tehdy strávila v policejní vazbě 11 hodin a úřady jim nedovolily kontaktovat českou ambasádu. - více zde