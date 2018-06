Modelku Dvořákovou zradila podprsenka od Victoria´s Secret

Půvabná modelka s ještě půvabněji vyvinutými vnadami zvolila na Ladies Holmes Place Party velmi sexy model, který značkovou a kvalitní podprsenku příliš neskrýval. Své bujné poprsí ovšem neuhlídala a nechtěně ukázala víc.

"Miluju tohle spodní prádlo a kvůli takové drobnosti ho rozhodně nevyměním za jiné, jen si dám příště větší pozor," řekla Dvořáková s úsměvem. Z Ameriky si přivezla kromě prádla i kosmetiku, oblečení a boty, na které je prý doslova úchylná. Hlavně se ale potěšila se svou láskou, golfistou Lukášem Lizánkem, s nímž chodí už více než rok a učila za jeho asistence hrát golf.



Martina Dvořáková na Floridě

"Lukáš se na Floridě připravuje na sezonu, která u nás brzy vypukne. Hrál tam kvalifikaci na turnaj US PGA a za čtrnáct dní se vrátí zpátky. Já se s golfem zatím seznamuju, ale mám slíbeno, že od příštího roku už budu hrát."

Modelku, která se od minulého roku může chlubit titulem inženýrky managementu, baví odmala koně. Její přítel se jich ale prý straní. "Má koně rád, ale bojí se o sebe. V bytě, kde spolu bydlíme, má ale už kromě našich fotek jednu, na které sedí na koni. Tak třeba ten názor ještě změní," míní Dvořáková.

Co zatím oba nehodlají měnit, je jejich stav. "Jsem ve vztazích skeptická," vysvětluje Martina. "Čas ukáže, jestli je Lukáš ten pravý. Je ale fakt, že je to první chlap, se kterým bydlím a je to v pohodě. Nesnažím se ho přeučit a nutit ho třeba dávat prkýnko dolů," směje se.

Víc než modelingu se teď věnuje kouzelničení v Divadle kouzel Pavla Kožíška. Za jedno vystoupení tam má dokonce víc peněz než za jednu přehlídku. Na současnou situaci v modelingu si ostatně dost stěžuje. "Spousta holek chce být modelkou a udělají pro to cokoliv. Problém je, že kazí ceny, a některé, nebudu jmenovat, chodí dokonce zadarmo. Já jsem ráda, že patřím k týmu návrhářky Beaty Rajské, která si umí vybrat kvalitu."



Martina Dvořáková a Kája Pavlíček

Na party známého fitness-centra ji doprovodil stylista Kája Pavlíček, s nímž si padli do oka už kdysi při focení kolekce plavek v Tunisu. Dorazila také Lucie Váchová, Zuzana Jandová, Kristina Kloubková-Bastienová, Libuška Vojtková, Anife Vyskočilová nebo hokejista Radek Duda.