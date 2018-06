Modelkám v rodině vyrůstá konkurence, mají krásné sestry

Teprve třináctiletá Lottie je dcerou modelčina otce a jeho druhé ženy Inger a byla jednou z družiček na svatbě své o 24 let starší sestry Kate Mossové. Jemné črty, porcelánový obličej a útlá postava ji předurčují k tomu, aby šla ve šlépějích své slavné sestry, která s modelingem začínala ve čtrnácti letech. Agentury se prý předhánějí, aby podepsaly s Lottie smlouvu.

Jamie Hince a Kate Mossová měli na svatbě za družičku mladší sestru modelky Lottie. Kate Mossová na obálce Vogue

"Lottie vypadá krásně a svěže, má vzhled anglické růže," řekla pro list Evening Standard agentka Carole White, která nastartovala kariéru Naomi Campbellové. "Myslím, že by Lottie by byla krásnou mladou modelkou."

Mladší sestra třiatřicetileté francouzské modelky Laetitie Casta má stejný půvab a jakoby sestře z oka vypadla. Výhodou Marie-Ange je, že je o dvanáct let mladší. Má za sebou přehlídky na Týdnu módy v Paříži a stejně jako Laetitia pokukuje i po filmu. Zahrála si menší roli ve filmu Mineur 27.

Marie-Ange Casta Laetitia Casta

Při svatbě třiatřicetileté modelky Aleny Šeredové s italským fotbalistou Gigim Buffonem se spekulovalo, jestli ji o jedenáct let mladší sestra Eliška nezastíní, podobně jako tomu bylo v případě britské královské svatby a sester Kate a Pippy Middletonových. Eliška se předvedla v zelených šatech a dokázala, že krásu mají v rodině Šeredových v genech.

Alena Šeredová Sestra Aleny Šeredové Eliška s přítelem

"Showbyznys mě neláká, v tom si nejsme vůbec podobné," řekla před léty Eliška.

Při studiu si přivydělává jako uvaděčka v divadle a když fotila, vždy jen se sestrou Alenou.

Krása v genech

Také případy dalších modelek a jejich potomků jsou důkazem, že je krása dědičná. Ve stopách svých matek se na molo vydaly třeba devítiletá dcera modelky Daniely Peštové a Paľa Habery Ella, která se objevila na letošním Prague Fashion Weekendu.

Exotická kráska vyrostla z dcery Ivany Christové (čtěte zde). Sedmnáctiletá Daniela zapózovala s matkou pro slovenský magazín EMMA a už má za sebou i charitativní módní přehlídku v Bratislavě.

Daniela Peštová a její dcera Ella Ivana Christová a její dcera Daniela Agáta Hanychová fotila se synem Kryšpínem

Syn Agáty Hanychové Kryšpín zase začal vydělávat už ve věku pár měsíců.

"Nechci z Kryšpína dělat nějakou atrakci. Pokud o něj někdo bude hodně stát, pak budu požadovat dvojnásobek toho, co chci já. Myslím, že si to pak mnozí rozmyslí. A když ne, tak to uložím Kryšpínkovi na knížku, aby z něj byl v osmnácti pracháč," řekla iDNES.cz Hanychová (více čtěte zde).