Modelka znetvořená kyselinou má zpět obličej a zakládá nadaci

Katie Piperová dává naději všem lidem, kteří utrpěli podobný úraz. Práce plastických chirurgů jí vrátila ztracenou krásu a šestadvacetiletá bývalá modelka se už nebojí vyjít mezi lidi.

Rozhodla se zasvětit svůj život pomoci podobně trpícím. Pod svým jménem proto založila nadaci, jejímž patronem se stal hudební manažer, podnikatel a profesionální porotce soutěží typu SuperStar Simon Cowell. "Katie je statečná, nadaná a odhodlaná a já si myslím, že to co dělá, je úžasné," řekl deníku Daily Mail Cowell.

Nadace Katie Piperové má pomáhat lidem s popáleninami s léčbou a navrácením do běžného života.

Sama je důkazem, že to je možné i po tak strašném zážitku, jaký měla. Její bývalý přítel Daniel Lynch ji nejprve znásilnil, a pak zosnoval hrůzný plán. Najal si jiného muže, který k ní přistoupil na rušné londýnské ulici a vychrstl do obličeje kyselinu. Pak nechal dívku bojovat o život a utekl.

Kyselina jí úplně rozleptala obličej, zasáhla jedno oko, krk a paži. Násilník i jeho komplic byli odsouzeni na doživotí.

O děsivém zážitku se poprvé Piperová rozhodla promluvit loni v říjnu v dokumentu pro Channel 4 (viz článek o první zpovědi Piperové).

V té době měla ještě na svém obličeji masku.

Dnes už ji nosit nemusí a díky důkladné léčbě zahrnující masáže, rehabilitace, vodoléčbu, přístroje pro zjemnění kůže a další pomůcky, se blíží svému původnímu vzhledu a nabývá ztracené sebevědomí.

"Pro mě krása znamenala být člověkem s tou nejlepší postavou, být nejkrásnější člověk, který vejde do místnosti. Teď jsem ale zjistila, že to neznamená nic. Byla to faleš a povrchní vnímání," řekla Piperová. "Doufám, že sdílením zkušeností pomůže nadace Katie Piperové jiným znetvořeným lidem vybudovat si sebevědomí, aby se cítili krásní," dodala.