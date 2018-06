Modelka zohavená kyselinou: Svatba je druhá nejlepší věc v mém životě

„Vzít si Richarda byl jeden z nejlepších dnů mého života a jsem šťastná, že jsem ho sdílela s mými blízkými přáteli a rodinou,“ cituje magazín Hello! Katie Piperovou.

Dvojice plánovala svatbu několik měsíců. Zasnoubili se loni v prosinci během romantické večeře. Půl roku předtím se páru narodila dcera Belle (více zde).

„Lidé mi říkali, že je to láska jako žádná jiná, a teď tomu rozumím. Je tak jedinečná a cítím se poctěna, že ji mám. Je nám vším,“ prohlásila modelka a moderátorka.

„Je úžasné, že jsem potkala a zamilovala se do Richarda. Muže, o němž jsem věděla, že s ním chci mít dítě a který mě udělá šťastnou. A teď máme Belle,“ řekla Piperová po narození dcery. „Nejvíc ze všeho chci, aby byla šťastná. Myslela jsem, že po tom všem, co se mi stalo, jsem věděla, co je mít štěstí. Ale až Belle mi ukázala, co to doopravdy je.“

Piperovou v roce 2008 znásilnil Daniel Lynch, s nímž se seznámila na internetu. Když s ním nechtěla chodit, najal si muže, který dívku polil kyselinou. Blondýnka má od té doby za sebou spoustu plastických operací a další ji čekají. Nedávno podstoupila mimo jiné bolestivou operaci nosu a musí mít v nosních dírkách umělé vložky, aby mohla dýchat.