Modelka znetvořená kyselinou Katie Piperová porodila dceru Belle

Piperová dala dceři jméno Belle, což znamená Kráska. Její příchod na svět oznámila na Twitteru v pátek. "Jsem ráda, že vám mohu oznámit, že se nám dnes narodila dcera Belle Elizabeth. Jsme přemoženi štěstím," napsala Piperová.

Třicetiletá modelka má dceru se svým o dva roky mladším přítelem Jamesem, který ovšem chce zůstat stranou pozornosti médií, takže Piperová neprozrazuje jeho příjmení.

Od zásahu kyselinou prodělala desítky operací a dnes se zase hrdě směje do fotoaparátů. Věnuje se především charitě.

"Je to začátek úplně nového života. Byla jsem na charitativním plese a všichni, s nimiž jsem se potkala, chtěli se mnou mluvit o dítěti, ne o mých popáleninách a zotavení. Pomyslela jsem si: Bohudíky," řekla Piperová před porodem časopisu Hello.

Přiznala ale, že si s partnerem vzhledem k tomu, co se jí přihodilo, přáli spíš chlapce. "Samozřejmě vám jde především o to, aby se vaše dítě správně vyvíjelo a vše bylo tak, jak má. Ale kvůli tomu všemu, co mě potkalo, jsem pocítila lehkou paniku a říkala si, jak je tento svět nebezpečný pro ženu," řekla Piperová.

Zranění utrpěla v březnu 2008, když ji neznámý muž na ulici polil kyselinou. Ukázalo se, že si ho najal její žárlivý expřítel. Oba muži byli odsouzeni na doživotí.