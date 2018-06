Modelka znetvořená kyselinou: Jizvy mi už nevadí, jsem teď silnější

16:26 , aktualizováno 16:26

Je to už sedm let, co mladá modelka Katie Piperová (31) přišla po útoku o svůj krásný obličej. Zůstaly jí jizvy, ale nežehrá na ně. V Pákistánu pro podobné případy vznikl salon krásy.