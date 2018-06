Modelka z módních oscarů v Praze se zřítila ze schodů

Jelikož organizátoři akce nepovolili vstup fotografům z redakcí, fotodokumentaci zajišťoval jediný fotograf, a tak jeho snímek získala redakce Revue iDNES.cz až nyní.

Pád - jak dokazuje samotná fotografie - vypadá opravdu hrůzostrašně. A zřejmě by měl i následky, kdyby pohotově nezareagoval jeden z hostů z první řady, přesněji manžel porotkyně Daniely Peštové Pavol Habera. Modelce podal pomocnou ruku a postavil ji znovu na nohy.

"Paľo zareagoval opravdu bleskově. Moc jsem mu za to v zákulisí děkovala. Byl to trapas, ale doufám, že to všichni přešli s nadhledem a už se na to zapomnělo," prohlásila už s úsměvem modelka, jíž se nehoda stala.

Módní oscary v Praze

Hvězdou byla vnučka Charlieho Chaplina

Podobné nehody nejsou v módním průmyslu ničím ojedinělým. Naposledy šla k zemi vychtrlá modelka, která předváděla spodní prádlo portugalské návrhářky Fatimy Lopesové, jež se představila právě na portugalském týdnu módy a předvedla svoji novou kolekci pro jaro 2010. Součástí modelů byly i střevíčky na neuvěřitelně vysokých podpatcích. - čtěte Vychrtlá modelka se skácela k zemi během přehlídky

S pády na molu mají zkušenosti i naše modelky. Podobným faux pas si prošla například bývalá Miss ČR Kateřina Konvalinka Průšová, která se na přehlídce návrhářky Jany Berg zamotala do dlouhých šatů a upadla. Podle slov modelky se jí podobný trapas stal poprvé za deset let jejího působení v modelingu.

Stejná nepříjemnost, a to dokonce ve světovém měřítku, postihla i topmodelku Simonu Krainovou. Kráska byla hvězdou módní show Vivienne Westwoodové, která se konala na jaře tohoto roku v Bratislavě. Měla navíc tu čest předvádět honosné svatební šaty, které si zahrály na těle Sarah Jessicy Parkerové ve filmu Sex ve městě.

Právě tento složitý model se ale Krainové zamotal pod nohy a modelka na molu viditelně zavrávorala. Situaci však s přehledem zvládla, škobrtnutí vyrovnala a pádu se vyhnula. Její malé extempore nakonec ocenila i sama Westwoodová.