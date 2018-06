Žížalí móda z Číny není na naše slovanské postavy, říká modelka XXL

Plnoštíhlé ženy to nemají jednoduché. I když jsou se svou postavou spokojené, nemohou sehnat oblečení, které by se jim líbilo a v němž by nevypadaly jako krabice. To by ráda změnila plnoštíhlá modelka Monika Procházková.