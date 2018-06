Modelka Vránová je po operaci

Žádný výron kotníku, ale jeho čtyři utržené spodní vazy, to ukázal ultrazvuk, na který modelka zamířila v pátek bezprostředně po příletu z Turecka na ruzyňské letiště. Ještě večer šla na operační sál.

"Manžel mě z letiště vezl rovnou do Ústí nad Labem ke svému známému lékaři Jardovi Bednářovi, který se stará o hokejisty a u kterého byl loni na operaci stehenního svalu. Když mi ukazoval na ultrazvuku utržené vazy a navrhl řezat, souhlasila jsem. Druhá možnost se mi totiž zdála horší - pět týdnů nechodící sádra s tím, že kdykoli na to špatně šlápnu, hrozí mi plastika vazů a daleko složitější operace. Sportuju hodně a taky chci příští rok v květnu znovu na tenisový turnaj Franty Vondráčka, takže bylo rozhodnuto," líčí Kloboučková-Vránová.

V některých věcech je trochu chlap

Nejtěžší bylo rozloučit se s dvou a půl letou dcerou Aničkou, která situaci nechápala a mamince neustále opakovala, aby šla s ní domů. "Nebála jsem se operace, v tomhle jsem hrdinka, tak trochu chlap, dokonce odmítám i injekce proti bolesti, když se dá ještě vydržet, ale Anička mi vehnala slzy do očí," přiznává.

Dnes už se s dcerkou uvidí. "Jdu sice domů, ale čtyři neděle v nechodící sádře a pak dva a půl měsíce rehabilitace budou hodně složité. Nebudu totiž moci fungovat tak, jak mám. Navíc moje maminka musí po týdenní dovolené do práce, tak mi nemůže pomoci. Naštěstí se mi s pomocí nabídla rodina i známí.

V nemocnici mě vyzvedne soused, já zabalím nějak sebe a Aničku v teplickém bytě a pojedu ke švagrové do Roudnice. Má o čtyři měsíce staršího chlapečka, tak se malá zabaví. Pak budu pendlovat po kamarádkách. Jen mi je nepříjemné, že budu na obtíž. Musím mít nohu nahoře, jakmile ji dám dolů a jdu o berlích třeba jen na toaletu, nahrne se mi do rány krev a to je bolest k zbláznění. Snad se to bude rychle hojit," doufá mladá maminka.

Veterinář Herčík poskytl první pomoc správně

Po týdnu odloučení, který trávila s dcerou a maminkou u moře, si moc neužije ani svého manžela, hokejisty Jana Kloboučka. Ten totiž včera odjel na čtrnáctidenní soustředění ústeckého týmu. "Měli jsme před sebou krásný víkend u známých v Ústí a dopadlo to takhle. Je mi z toho smutno. Honza mě ale povzbuzuje a tvrdí, že to rozběhám určitě dřív. Je zvyklý na úrazy a na rozdíl od jiných mužů je tolik neprožívá," říká modelka.

Vynachválit si také nemůže první pomoc, které se jí hned na kurtu hotelu Cornelia dostalo do veterináře Jana Herčíka. Podle specialisty Bednáře prý nemohl udělat líp. Navíc správně radil, ať modelka nebere zranění na lehkou váhu, na nohu nešlape, není-li to nezbytně nutné a co nejdřív jde na ultrazvuk. "Kdybych šla bývala v pondělí, což jsem původně chtěla, už by mě nemohli operovat, bylo to totiž v tomto případě nutné stihnout do čtyř dnů od úrazu. Měla jsem tak trochu štěstí v neštěstí."

Modelka už odřekla přehlídky, které ji v nejbližší době čekaly, rozloučit se musí na nějakou dobu i se cvičením pilates. A to ji čekaly závěrečné zkoušky profi cvičitelky. Jednu práci, a to už tento pátek, ovšem zvládnout musí. "S autosalonem Škoda v Dobřichovicích mám totiž domluveno, že se objevím na jejich dni otevřených dveří. Poprvé půjdu o berlích někam dál než na záchod a už teď se toho bojím," uzavírá Kloboučková-Vránová.