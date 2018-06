Nejsem vědecký experiment, říká modelka počatá uměle dvěma homosexuály

Rodiče modelky jsou homosexuálové. Seznámili se přes inzerát. Ona hledala dárce spermatu, on zase ženu, která by mu dítě odnosila. Podstoupili umělé oplodnění a na svět přišla krásná holčička. Pro i-D magazine teď popsala, že se kvůli homosexuálním rodičům setkala i se šikanou.

Vyrůstala spokojeně v rodině, kde matka měla partnerku a otec partnera. Říkala jim „bonusová máma“ a „bonusový táta.“ Na střední škole jí spolužáci říkali, že je to divné a nenormální, ale nejhorší šikanu zažila prostřednictvím sociálních sítí.

„Je těžké snést tu nenávist, která je na sociálních sítích. Lidé tam mohou říct cokoli bez jakýchkoli následků. Dostala jsem spoustu komentářů typu: to je nechutné, je mi tě líto, nebo proboha, tomu nemůžu uvěřit. Vychází to z něčeho, co nechápu,“ říká modelka.

Sama se nepovažuje za zvláštní a neobvyklé rodinné zázemí ji nijak nepoznamenalo. „Doufám, že jednoho dne bude koncept rodiny znamenat víc než tradiční heterosexuální pár se dvěma dětmi a domem s laťkovým plotem. Pro mě je rodina skupina lidí spojená láskou. Láska je to, co tvoří rodinu,“ míní modelka, kterou rozčílili návrháři Dolce a Gabbana zavržením umělého oplodnění (více čtěte zde).

„Doufám, že lidé, kteří vědí, že jsem dítě ze zkumavky, ve mně vidí osobnost, lidskou bytost. Říkáte, že jsem nepřišla na svět přirozenou cestou, a neměla bych tu tedy být. Ale já nejsem vědecký experiment. Nejsem umělá. Jsem skutečná lidská bytost, stejně skutečná jako vy,“ řekla Skriverová.

Nechápe, proč by si homosexuálové nezasloužili tu radost být rodiči. „Copak si nezaslouží základní lidské právo stvořit život? Samozřejmě, že si to zaslouží. Všichni si to zasloužíme. Mí rodiče toužili dát život, takže se spojili, aby mně a mému bratrovi dali šanci být součástí tohoto vesmíru. Dvě nevinné děti. Copak tak nezačínáme všichni?“ uvedla modelka v článku, který napsala pro Huffington Post.