Modelka ve Varech všechny zulíbala

17:00 , aktualizováno 17:00

Světová topmodelka Petra Němcová poprvé ve vlasti představila svoji knižní prvotinu. „Je to moje autobiografie o Popelce, která se dostala z malého hornického města Karviná až do New Yorku. Příběh je také o mé lásce k příteli Simonovi, která bohužel skončila příliš brzy kvůli tsunami,“ řekla Němcová v Karlových Varech.