Modelka v televizi vylíčila, jak ji žárlivec zohavil tvář kyselinou

Piperová zveřejnila po osmnácti měsících detaily události, kterou by nejraději vymazala ze své mysli jednou pro vždy. Sama ale ví, že to není možné. Každý pohled do zrcadla jí připomene, co jí způsobil žárlivý přítel.

Daniel Lynch ji nejprve znásilnil, a pak zosnoval hrůzný plán. Najal si jiného muže, který k ní přistoupil na rušné londýnské ulici a vychrstl do obličeje kyselinu. Pak nechal dívku bojovat o život a utekl.

Katie si nejprve myslela, že na ni vylil nějakou horkou tekutinu. Pak ale pocítila neskutečnou bolest. Kyselina jí úplně rozleptala obličej, zasáhla jedno oko, krk a paži.

"Jednou mi Danny volal a řekl, že má pro mě dárek, který úplně změní můj život," vzpomíná na chvíle před zohavením Katie Piperová v dokumentu pro Channel 4.

Katie Piperová chtěla být před útokem televizní moderátorkou.

Šestadvacetiletá žena, jejíž svět se před útokem točil hlavně kolem vzhledu, se o sobě rozhodla natočit dokument, aby varovala ženy před násilnickými muži.

Podstoupila třicet operací, při nichž museli chirurgové nahradit veškerou kůži na obličeji. Když ležela v nemocnici a nemohla mluvit, psala své matce, ať ji raději zabije. Teď děkuje chirurgům za to, že z ní zase udělali člověka.

"Doufám, že budu mít šanci vybudovat si nový život. Vím, že to nebude snadné, ale nechci být malé vyděšené dítě, chci se stát spokojenou a schopnou ženou," řekla Katie, jejímž snem je prostě žít normálně, znovu se zamilovat a znovu získat důvěru v muže, aby se mohla vdát a mít děti.

Daniela Lynche poznala na Facebooku, kde dostávala kolem desítky vzkazů denně od cizích mužů, kterým se líbila její fotka. Většinou je ignorovala, ale třiatřicetiletý muž, který se zabývá bojovým uměním, ji zaujal. "Zdálo se, že máme mnoho společného a abych pravdu řekla, hodně se mi na fotce líbil," popsala Katie seznámení.

"Přišel na jednu akci, kde jsem účinkovala. Zdál se hodně stydlivý a nervózní. Normálně jsem si povídali a mně se líbilo co vidím. Byl opravdu mužný a pohledný," zavzpomínala Katie na okamžik, kdy se rozhodla poslat Danielovi Lynchovi své telefonní číslo.

Na první rande jí přinesl květiny a plyšového medvídka a už na druhém vyznal lásku. Katie pak od Daniela dostávala tolik zpráv, že jí zablokovaly účet na Facebooku. Zprvu tím byla polichocena, ale brzy změnila názor.

"Chodili jsme spolu dva týdny a mně začaly vadit jeho věčné telefonáty a maily. Nic jsem neřekla, ale chtěla jsem se s ním rozejít," řekla Katie, která v té době ani netušila, že Lynch byl už několikrát souzen pro násilnosti.

Noc, kterou se se svým přítelem Katie rozhodla strávit v hotelu, skončila znásilněním. Lynch ji zavřel v pokoji a zbil. Vyhrožoval jí s nůžkami u obličeje, že ji znetvoří. Později vypověděl, že byl v té době na steroidech.

"Jednu chvíli mi říkal, že mě miluje a najednou začal křičet a bít mě. Poznala jsem, že je nemocný," řekla Katie, která neřekla nic o útoku ani policii, ani lékařům, kteří ošetřovali její zranění. "Bála jsem se, že ublíží někomu z mých blízkých. Myslela jsem si, že pokud nic neřeknu, dá mi pokoj," doufala Katie.

To se ovšem mýlila. Daniel Lynch najal Stefana Sylvestreho, který vykonal hrozný čin. Oba byli odsouzeni na doživotí.