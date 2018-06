Modelka Šmuková: Mám tantiémy z Hollywoodu

V posledních letech se stihla vdát, rozvést a založit novou rodinu. "Podruhé jsem se ale už nevdala. Ta zkušenost byla hezká, ovšem stačila," říká o krátkém manželství s Kryštofem Muchou, který je výkonným ředitelem MFF Karlovy Vary. Jejím novým partnerem a otcem malého Sama je spolupracovník z nadace David Foldyna. "Teď se cítím skvěle a s miminkem úplně nádherně. Je mi fakt moc hezky," vypráví o nové etapě svého života. "Musím říct, že mám štěstí, že mám takové miminko a takového muže vedle sebe."

Jen proto se jí hned po porodu podařilo nachystat další ročník golfového turnaje pro nadační fond dětské onkologie v Brně Krtek, jehož je prezidentkou. "Mám totiž nejhodnější miminko na světě, který má se mnou svatou trpělivost," říká. Nápad na tuto akci dostala už před sedmi lety s Halinou Šebesťákovou a od té doby jej v Golf resortu Karlštejn každoročně realizují. Akce se ujala natolik, že se inspirovaly i jiné nadace.

"Asi jsme opravdu byli první, kdo charitativní golf uspořádal, a je skvělé, že nás stále podporuje tolik lidí. Každý rok si chodí zahrát a přispět nám i celebrity jako Marek Eben, Jirka Macháček nebo Jana Šandová. Letos nás podpořili Honza Kalousek, Dan Landa, Ondřej Soukup, nebo Jiří Hrdina," dodává. Výtěžek z turnaje putuje na letní tábor dětí, které zhoubnou nemoc zdárně pokořily, ale stále musí být pod lékařským dohledem.

Mám tantiémy z Hollywoodu

Martina by se po mateřské dovolené chtěla k modelingu brzy vrátit. "Nikdy jsem tuhle práci nebrala moc vážně, ovšem až do doby, než jsem začala s charitou. Výdělky jsou totiž relativně příznivé a ta práce nevyžaduje tolik času, proto se můžu věnovat i charitě," podotýká. "A taky mi začalo chybět cestování s tím spojené, tak když bude možnost, ráda se do toho zase pustím."

Stačila už ale přičichnout i k herecké práci. U nás ji známe hlavně z reklamy na těstoviny, které se nikdy nelepí, i když na svém kontě jich má podstatně víc, hlavně pro zahraničí. Stála ale i před opravdovou filmovou kamerou. "Už v roce 1996 jsem natáčela s panem režisérem Smyczkem něco do seriálu Draculův švagr. Před pár lety jsem ale dostala pidiroličku v americkém akčním filmu xXx a kvůli natáčení jsem letěla až do L. A., proto jsem se také stala, aniž bych se o to přičinila, členkou amerického S.A.G.u (screen astor guild) - organizace, která se stará o herce. Díky nim mi teď jednou za čas přijdou tantiémy - třeba pět dolarů. A tak můžu říkat, že mi chodí tantiémy až z Hollywoodu," směje se.