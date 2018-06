Slovenka po rozchodu zastřelila britského milionáře, potvrdil soud

Prokuratura žádá 25 let vězení, rodina zavražděného by chtěla 27 let a odškodnění v přepočtu 5,4 milionu korun.

Bush přišel o život ve své vile ve španělském pobřežním regionu Costa del Sol. V té době, v roce 2014, mu bylo 48 let. Podle obžaloby si Kukučová na bývalého klenotníka v domě počkala a zabila ho ze žárlivosti na jeho novou známost, Rusku Mariju Korotajevovou. Ta je v případu jediným očitým svědkem - viděla, jak obžalovaná v době vraždy vychází z domu, usmrcení milionáře však přítomna nebyla.

Mária Kukučová u soudu ve Španělsku (Malaga, 24. května 2016)

Slovenka tvrdila, že na Bushe vystřelila během prudké hádky v sebeobraně. Uvedla, že nebylo jejím úmyslem ho zabít.

Kukučová se s Bushem seznámila v jeho klenotnictví v britském Bristolu, kde pracovala jako prodavačka. Jeho přítelkyní byla asi dva roky, vztah ale skončil půl roku předtím, než byl Brit zastřelen.

Kukučová byla od svého zadržení v roce 2014 a vydání Slovenskem do Španělska ve vyšetřovací vazbě. Většinu času strávila v přísně střežené věznici v Málaze, později ji přeložili do mírnější ženské věznice v Granadě.