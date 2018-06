Trapas, nebo úmysl? Modelka na přehlídce skončila nahoře bez

Spíše než úmysl to ale vypadá na nešťastnou nehodu. Modelka, která ukázala své přednosti, se je hned snažila také ukrýt. Trapas ale už byl na světě a neunikl objektivům fotografů. Devětaosmdesátiletý Renato Balestra tak měl o malou "senzaci" postaráno.

Italský návrhář se v mládí věnoval klasické hudbě, studoval hru na klavír. Dá se říct, že si móda vybrala jeho, než že by si on vybral ji. V Miláně ho oslovili, aby vytvořil haute couture kolekci. Pak se přestěhoval do Říma a věnoval se také designu.

Navrhuje módu pro ženy i muže, doplňky, parfémy i divadelní kostýmy. Mezi jeho zákaznice patřily íránská císařovna Farah Diba, thajská královna, první dámy Filipína a Egypta, nebo saúdskoarabské princezny a také hollywoodské herečky.