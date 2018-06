Modelka Simona Krainová předčasně porodila syna Maxe

Informaci přinesl deník Blesk.

"Simona rodila ve čtvrtek odpoledne císařským řezem, porod byl plánovaný a proběhl bez vážnějších komplikací. Malý i maminka jsou v pořádku," řekl iDNES.cz modelčin manažer Saša Jány.

Dodal, že otec a manžel Krainové Karel Vágner u porodu asistoval.

Simona Krainová s partnerem Karlem Vágnerem

První těhotenské komplikace se u jedné z nejznámějších českých modelek objevily koncem minulého měsíce. Kvůli nim ji lékaři předčasně přijali na pozorování. "Jsem teď u Simony, má se dobře," vzkázala ještě v úterý iDNES.cz zpěvačka Dara Rolins, která svou kamarádku v porodnici navštívila.

Své první těhotenství si ale Simona Krainová užívala. "Každý den se budím s překvapením, že se ve mě něco hýbe, že je ve mě život - je to zvláštní, ale krásný pocit. Stále si s ním povídám a asi působím jako blázen, protože zrovna nedávno se mě táta ptal, s kým to mluvím a já mu se samozřejmostí odpověděla: No přeci se svým synem," uvedla modelka v srpnu.

Pro Simonu Krainovou je syn Max prvním potomkem. Její manžel Karel Vágner, za kterého se tajně provdala letos v září, už má tříletého syna.