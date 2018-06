Nebudu to komentovat, mlží Simona Krainová o údajném těhotenství

"Jsou to spekulace. Nebudu to komentovat," řekla pro iDNES.cz Simona Krainová.

Topmodelka se svým manželem Karlem Vágnerem čeká druhé dítě a zatím šťastnou novinu oznámila jen rodině a svým nejbližším přátelům, napsal portál Super.cz.

Krainová má s Vágnerem jedenapůlletého syna Maxe a její manžel má ještě pětiletého syna. Modelka přitom v lednu potvrdila, že uvažují o dalším dítěti.

"Chci ještě! Dám si ještě miminko. Zkusíme to určitě. Já si myslím, že horší už to nebude s tím vstáváním a kolotočem," řekla Krainová v rozhovoru pro Rádio Impuls.

Topmodelce se podařilo utajit svatbu a mlžila také u svého prvního těhotenství. Potvrdila ho až v pátém měsíci a požehnaný stav si pak užívala.

"Každý den se budím s překvapením, že se ve mně něco hýbe, že je ve mně život - je to zvláštní, ale krásný pocit. Stále si s ním povídám a asi působím jako blázen, protože zrovna nedávno se mě táta ptal, s kým to mluvím, a já mu se samozřejmostí odpověděla: No přeci se svým synem," prohlásila těhotná modelka v srpnu 2010.