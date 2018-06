Modelka Rosáková si vozí na dovolenou váhu. Trpí anorexií?

Váhu přibalila samozřejmě i na dovolenou na řecký ostrov Rhodos, kterou tady tráví spolu s dvanácti finalistkami Miss ČR 2007. Její manžel, původem Alžířan Faycal Chahi, je totiž manažerem CK Blue Style, která věnovala dvanáctidenní zájezd kráskám jako cenu za účast ve finále.

Zuzana si na váhu stoupá od začátku pobytu pravidelně ráno a večer, aby si kontrolovala, jestli nepřesáhla svých obvyklých jednapadesát kilo. Dovolená je téměř u konce a éterická modelka se hroutí - přibrala. "Mám kilo nahoře, protože tady hrozně hřeším."

Hřešení v jejím případě znamená, že jí dvakrát denně denně a ne jen jednou, jak je zvyklá doma. Občas sní i pečivo, maso či nějakou tu sladkost, což si normálně odpírá a nebo neodolá hranolkám, které slupne navzdory všem přísným zásadám i ve tři ráno. K její dovolené totiž patří návštěva diskoték a barů a s nimi noční život, během něhož člověku snadno vyhládne. Že by ale trpěla anorexií, popírá. "Někdy říkám, že bohužel nejsem anorektička," svěřuje s vážnou tváří Rosáková.

Manželovi vysvětlila, že se večer nejí

Její postava by ovšem mohla mluvit o opaku - extrémně štíhlé nohy, žebra, která se dají spočítat, vystouplá pánev a nikde ani gram tuku navíc. Ona s ní ale přesto není spokojená. Často prohodí, že má velké břicho, nebo že je dokonce tlustá. S figurou přitom nikdy problémy neměla, odjakživa byla štíhlá a jedla téměř všechno.

Přemýšlet o tom, jak se stravuje, začala až ve svých dvaadvaceti letech, tedy čtyři roky poté, co se začala věnovat modelingu. Její manžel nad ní kroutí hlavou a často si jí dobírá, ona však tvrdí, že jí dost a dokonce zdravě. "Nemám pocit, že bych se šidila. Dám si během dne třeba zeleninový salát, nebo sójový karbanátek, maso jsem totiž z jídelníčku dávno vyškrtla," říká.

Svému muži, kterého poznala před deseti lety a vzala si ho ani ne po dvouleté známosti, nevaří. "Neumím to," přiznává. Faycal jí přes den v práci a večer jsem mu vysvětlila, že se nejí. Kdyby ale bylo nejhůř, zvládla bych třeba špagety s kečupem."

Pronikat do tajů kuchyně asi nezačne, ani až bude mít jednou děti, po kterých její o šest let starší muž velmi touží. "Existují přece nějaké konzervy pro děti a pak už chodí do školky a do školy, ne?" přemítá.

Biologické hodiny jí ještě netikají, ale děti by chtěla ve třiceti, což bude za rok. Rozhodne poptávka na modelingovém poli, v němž se jí momentálně daří. "Určitě přijde chvíle, kdy nebude moc práce. Teď ji ale mám a byla by škoda toho nechat. A kde nejčastěji předvádím? V Německu a Rakousku," uzavírá.