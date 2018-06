Modelka Rosáková přibrala pět kilo, může za to manželství

"Těhotná nejsem, na miminko nespěcháme a ani ho neplánujeme. Manžel je velmi zaneprázdněný, takže to není nějaká jeho hysterická priorita. Moje priorita to asi nebude nikdy, ale zase to samozřejmě úplně nezavrhuju, když to přijde, tak to přijde," řekla modelka.

Kila navíc dává za vinu manželovi. "Váhu ani nechci vyslovit, mám padesát šest namísto jednapadesáti. Manžel si mě jednoduše vykrmil," prozradila. "Když jdeme na večeři, tak je trapné nejíst. A my chodíme na ty večeře docela často. Hlavně ve mně ale asi něco zlomil, už váhu jako dřív neřeším a nějaké to kilo navíc mi tolik nevadí," dodala Rosáková.

Váhu si připomněla ve chvíli, kdy jí módní návrhářka Beata Rajská oblékla pod model bludičky plavky. "Lekla jsem se, ale řekla si, že bych to asi řešit měla," řekla s úsměvem. Přehlídka na Zámecké věži Karla IV. v Karlových Varech, která v současné době funguje jako galerie, se nesla v duchu fantazie návrhářky a historie věže. Takřka pohádkové modely předvedly vedle Rosákové také Jitka Válková, Jana Doleželová, Tereza Zimová a Martina Dvořáková.

Rajská letos přehlídku původně v rámci festivalu ve Varech dělat nechtěla, ale když ji zástupci města vzali na Zámeckou věž, byla to pro ni výzva. "Zalíbilo se mi tady, tak jsem ji letos ještě udělala. Vedle pohádkových modelů jsem ukázala také tři modely, které mají nastínit, v jakých tématikách se ponese letošní podzim. Převládat tentokrát bude tmavě modrá s džínovinou, bílé košile či upnuté sukně.