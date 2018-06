Myslím, že to s chlapy umím, pochvaluje si těhotná Pavelková

Dceru by Pavelková pojmenovala Izabela, pro syna má jméno Maxmilián. „Manžel se pana doktora ptal, zda se nemohl splést, ale prý to v případě našeho Maxíka není možné. Příroda ho asi dobře obdařila. Holčičku jsem si přála, ale jelikož mám mladšího bratra, o kterého jsem se hodně starala, tak mi chlapeček vlastně vůbec nevadí. Ba naopak. Mám velkou radost. Myslím, že to s chlapy umím. S bratrem mám taky naprosto skvělý vztah,“ prozradila modelka.

Její manžel Milan Čížek je ze syna nadšený. „Manžel si přál syna a samozřejmě pokračovatele jména Milan. Tak se jmenoval i jeho tatínek. Já jsem s tímto jménem nesouhlasila, tak jsme zvolili kompromis. Maxmilian je složenina Maxe a Milana. Prckovi říkáme MaxiMilan. Když jsem vybírala jméno pro dítě, chtěla jsem, aby jeho jméno něco znamenalo. Hodí se pro velké muže. Maxim nebo Max v sobě nesou ty nejvyšší možné hodnoty, ať již v oblasti prestiže, síly, bohatství, vzletných myšlenek nebo krásy. A s tím jsem já spokojená,“ říká Pavelková, která ještě ani neporodila a už plánuje druhé dítě.



„Určitě chci ještě jedno. Dvě děti jsou podle mého názoru tak akorát. Když už nejsou rodiče, tak mají alespoň jeden druhého.“

Před porodem se Pavelková nechce stresovat články na internetu, ani nečte knihy, jak být správná máma. Rady čerpá od kamarádek a své matky. „Dřív se to taky tak neřešilo a bylo všechno v pořádku. Nejsem typ matky, která bude mít načtené všechny knihy a bude všechno teoreticky zvládat na výbornou. Raději se budu snažit naslouchat svému tělu, instinktu a miminku.“

Pavelková patří k těm matkám, které se brzy po narození dítěte chtějí znovu pustit do práce. Vůbec nemá strach, že by se rychle nezbavila těhotenských kil. Zatím přibrala 6,5 kg.

„Věřím, že to po porodu půjde rychle dolů. Nemám jedinou kamarádku, která by přebytečná kila neměla do půl roku dole. I moje mamka se jich rychle zbavila,“ říká modelka.



Matka také bude její největší pomocnicí. „Plánuje si na to dovolenou, takže mi bude nápomocna a já si toho moc vážím. Bez ní bych to nezvládla. Po porodu budu hodně pracovně vytížená, takže jsem moc ráda, že mi pomůže. Určitě budu dále pracovat, ale nechci, aby to bylo na úkor miminka nebo mého zdraví, takže trochu zvolním tempo,“ dodala.