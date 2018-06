Modelka Petra Faltýnová na měsíc utekla od manžela

"Vrátila jsem se právě z Afriky, kde jsem měla nějaké pracovní povinnosti a s manželem jsme se díky tomu po svatbě ani neužili," říká modelka. Na stýskání prý Štekl neměl moc času, protože byl v Praze velmi zaneprázdněn. Modelka si navíc libuje, že se její partner po svatbě neuvěřitelně zklidnil.

"Je teď v naprosté pohodě. Čím to je? Asi je víc v klidu, zřejmě má jistotu, že mu už nikam neuteču," míní Faltýnová. Líbánky a svatební cestu si novomanželé užijí co nejdříve. "Pojedeme někam daleko a chceme hodně cestovat. Uděláme si takovou túru od Las Vegas přes Miami až do Mexika," prozradila.

Faltýnová se o svých dalších plánech rozpovídala na party Zuzany Belohorcové, která se svým přítelem Vlastou Hájkem otevřela v centru Prahy obchod s oblečením.

Vydělávat pomáhá moderátorce i její známá tvář.

"Byla tady třeba jedna zákaznice, která mě poznala a říkala: Tak to jste vy, Zuzanko a to je ten váš obchod. Když mi podepíšete účtenku, koupím dceři tričko," vypráví s úsměvem Belohorcová.

Práce, kterou dosud nikdy nedělala, ji nesmírně baví. "Mám ráda práci s lidmi, komunikaci s nimi a nedělá mi problém se postavit za pult," říká. Zaměstnaneckou slevu nemá, nepotřebuje ji. Spolu s Jiřím Kornem je totiž tváří módní značky Faith a bude se ji snažit dělat tu nejlepší reklamu.

Modely si se zájmem prohlédla i Renata Langmannová, Vladimír Hron, nebo Jiří Langmajer. Ten se zastavil jen díky tomu, že je velkým kamarádem Vlasty Hájka. "Jednou mi svezl dceru ve Ferrari a ona z toho měla ohromný zážitek," uvedl herec jeden z důvodů přátelství s podnikatelem.