Modelka Peštová je po třetím dítěti zase ve formě

Organizátoři pro všechny dámy připravily pěkný oříšek. Předepsaným dress codem je totiž takzvaný created black tie, což znamená, že večerní róba by měla obsahovat jistý prvek kreativity. Zamotali tím hlavu i Daniele Peštové, která má jinak ve svém šatníku vedle kabátů a kabelek, pro které má slabost, dostatek společenského oblečení.

"Věděla jsem, že je předepsaná velká večerní, ale nevěděla jsem o té kreativní části. V tomto případě nevím, co si vezmu na sebe," přiznala s obavami osmatřicetiletá topmodelka. S přemýšlením o své róbě už by měla začít, jak totiž uvedla, díky znamení Vah, v němž se narodila, je velmi nerozhodná. "Než se pro něco rozhodnu, dlouho mi to trvá. Ale když už se rozhodnu, tak to pak jde rychle."

Móda Peštovou stále baví, považuje ji za zábavnou formu sebevyjádření. Její dvě starší děti, dvanáctiletý Yanick a šestiletá Ella jí prý ještě příliš nepropadly, ale podle slov jejich mámy je to určitě čeká. O modelce, která si bedlivě hlídá soukromí a o partnerovi Palo Haberovi ani rodinných poměrech nikdy nemluví, se alespoň ví, že je vysazená na bio potraviny. Když je ale nesežene, což jí dělá problém právě v Praze, rodina rozhodně nehladoví. "Musíte se přizpůsobit. Jen nechápu, proč ve světě jsou bio produkty na každém kroku a jde to a u nás ne," postěžovala si modelka.

První ročník "módních Oscarů" proběhne 5. listopadu. Na jednu z vyhlašovaných soutěžních kategorií - módní ikonu roku - jsou nominovány herečka Aňa Geislerová, zpěvačka Jana Kirschner a modelka Tereza Maxová. Mezi modelkami roku je pak Linda Vojtová, Michaela Kociánová a Denisa Dvořáková.