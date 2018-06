VIDEO: Modelka Pavlína Němcová navrhuje tělové náhrdelníky

„Tento nápad se zrodil v mé hlavě. Je to víc než rok, co jsem se rozhodla pustit do tvorby šperků. Stěžejní šperk mé kolekce je tělový náhrdelník, který na trhu není,“ pochlubila se Němcová šperkem, jenž nezdobí jen krk, ale vede až do pasu.

Němcová už byla modelkou, herečkou, ambasadorkou soutěže krásy i producentkou. Pustit se do zcela nového oboru chtělo prý hodně odvahy a zatím si Němcová ještě nechce říkat, že se to povedlo.

„Nějaký strach tam je, ale musíte mít odvahu a být připravena i na kritiku a já jsem za ty roky působení v modelingové branži a v herectví na kritiku zvyklá a na prohry taky, protože to je jako u vrcholového sportu. Musíte mít sportovního ducha a vždycky začít od nuly, i když se vám to nepovede, protože konkurence je veliká,“ říká Němcová.

„Na to být pyšná je ještě brzy. Je to v začátku, pracuji na tom den co den úplně od nuly. Začala jsem to všechno sama i s designem loga a vším,“ dodává.

Ačkoli je považována za úspěšnou modelku a současnou celebritu, stále má prý pocit, že do doby ostrých loktů a přebujelých eg nezapadá. „Občas mám pocit, že se do dnešního světa nehodím, protože mu nějak nerozumím. Ale snažím se obklopovat lidmi, kteří to cítí stejně jako já a vyznávají stejné hodnoty. A jak maminka říkala - s pokorou nejdál dojdeš a měla pravdu,“ říká.