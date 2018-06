Modelka odhalila zákulisí přehlídek v Miláně: drogy, sex a hlad

Hawkinsová odjela v sedmnácti letech do Milána s nadějí, že se stane příští australskou mezinárodní supermodelkou, ale italskou metropoli opouštěla zbavená iluzí a zklamaná.

"Jestli chceš tuhle práci, tak týden nejez," říkali jí prý v milánské modelingové agentuře Fashion. Ta zastupuje také australskou modelku Stephanii Cartaovou, která byla odvolána z přehlídek v rámci týdne módy v roce 2008, protože byla "znepokojivě hubená". I když právě v Miláně se objevily billboardy proti anorexii, na nichž je modelka Isabelle Caro, z přehlídkových mol se vychrtlá těla ztrácejí velmi pomalu.

"Viděla jsem holky, které se doslova snažily samy sebe vyhladovět," vzpomíná Hawkinsová. "Člověk prostě takhle nezhubne, když chodí cvičit a zdravě jí. Já mám štěstí, říkala jsem si: 'Tolik o tu práci zase nestojím a chci být ještě za dva roky živá'," dodává. V pětadvaceti letech se s modelingem rozloučila a tento týden se jí má narodit první dítě.

Hawkinsová říká, že modelky v Miláně musely chodit až na 15 castingů denně a z peněz, které modelingem vydělaly, musely agentuře splatit náklady na letenku z Austrálie.

"Když jste v Miláně a jste modelka, pak je všechno zadarmo. Ale i to něco stojí," říká 180 centimetrů vysoká kráska. Při práci na jedné zakázce zažila, jak si kolegyni, s níž bydlely na pokoji, na noc odvádějí starší muži.

"Mladé holky chodily s třicátníky a čtyřicátníky, dostávaly se do problémů s drogami a nejspíš i se sexem," říká. "Bylo to tvrdé město pro mladou holku, které tohle všechno nabízejí na stříbrném talíři. Je těžké poznat, že všechno něco stojí."

Cesta Hawkinsové k modelingu začala v jejích třinácti letech v roce 1998, když vyhrála soutěž Girlfriend Model Search. Během následujícího roku se z vytáhlé holčičky samá ruka samá noha v rozšmajdaných botách, kterou k účasti v soutěži vybrali ve škole, stala modelingová hvězda vydělávající 150.000 dolarů ročně.

"Nikdy jsme doma moc peněz neměli, a tak to byla úžasná věc," říká Hawkinsová. "Šla jsem a koupila si značkové boty a byla jsem cool a in." O devět let později s portfoliem obsahujícím mimo jiné titulní stránky časopisu Elle, sérii fotek v magazínu Vogue Australia a Harper's Bazaar i bezpočet vystoupení na předváděcích molech po celém světě, se rozhodla s mezinárodním modelingem skončit. "Jsem ráda, že je to pryč," říká dnes.