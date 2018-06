Modelka Němcová: Všude byla krev

Němcová poskytla telefonické interview americkému deníku New York Daily News z nemocnice v Hat Yai, asi 150 kilometrů jihovýchodně od Pchúketu, kam byla letecky přepravena po prvním ošetření na ostrově.

Má zlomenou pánev a lékaři se obávají možnosti vnitřních zranění. "Úlomky kosti mohly zasáhnout některé vnitřní orgány," řekla listu Němcová, jejíž bolesti prý tiší morfium.

Podle českého velvyslance v Thajsku Jiřího Šitlera je Němcová na cestě do nemocnice v Bangkoku. "Není v ohrožení života," řekl. Podle něj zůstane v nemocnici několik dnů, pak lékaři rozhodnou, zda její zdravotní stav dovolí převoz k dalšímu ošetřování do Spojených států nebo do České republiky.

Simon je stále nezvěstný

Největší starosti si však modelka dělá kvůli svému příteli, britskému fotografovi Simonu Atleemu, který je stále nezvěstný. - více zde

Ve chvíli, kdy udeřila vlna, byli oba podle Němcové spolu. "Voda nás doslova vytáhla z bungalovu. Bylo to tak silné, že jsme nemohli dělat vůbec nic, ani vstát. Mně se podařilo zachytit se větví palmy, ale Simona voda odnesla zpátky na moře. Je to hrůza, já měla štěstí, ale Simona nemohu najít," sdělila s obtížemi Němcová.

Viděla obraz zkázy

Sama prokázala velkou fyzickou odolnost. Na vrcholku palmy se přes vážná zranění držela plných osm hodin, než ji objevili zachránci a na improvizovaných nosítkách ji odnesli do nejbližší nemocnice. Po celou tu dobu kolem sebe viděla plavat mrtvá těla a pozorovala obraz naprosté zkázy.

"Všude kolem v první chvíli křičeli dospělí i děti a volali o pomoc. Po pár minutách už ale děti nebylo slyšet," líčí své vzpomínky česká kráska, která loni dosáhla vrcholné mety mezi topmodelkami, když se objevila na titulní stránce výročního vydání časopisu Sports Illustrated, věnovaného plavkám.

S Atleem, který je i jejím "dvorním" fotografem, žije Němcová dva roky. V Thajsku chtěli strávit dva až tři týdny a věnovat se výhradně odpočinku. Němcová údajně objednala cestu jako překvapení pro svého přítele, jehož rodina ani nevěděla, kde je.