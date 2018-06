Modelka Nancy: sotva se vdala, už chystá oslavu narozenin syna

Dlouho nezkrotná a živelná Nancy změnila život kvůli sympatickému Angličanovi, kterého potkala v Praze. Jmenuje se Paul Lewis a věnuje se politické analýze střední Evropy, píše o politice a podniká. Opustila kvůli němu Česko a odstěhovala se do Londýna. Do Prahy se ovšem vrátila, aby mu tady řekla své ano.

"Svatbu jsem chtěla mít v Praze, protože jsme se poznali zrovna v tomhle krásném romantickém městě, když jsem byla na party s kamarádkami v jednom zdejším podniku. Na svatbu přišli přátelé, kamarádi a další hosté. Nakonec se nám předpokládaný počet osmdesáti lidí zvýšil na sto třicet pět. No, neměli jsme srdce vyhnat nepozvané hosty," líčí s úsměvem Nancy. Ta převzala 24. dubna při obřadu na Staroměstské radnici jméno svého manžela a je z ní teď paní Nancy N. J. Lewis.

V Londýně působí jako modelka a stylistka a protože se navrhování oblečení věnovala i v Česku, svatební šaty si samozřejmě navrhla sama. Manželství zřejmě bude šťastné, Nancy totiž věří v pověru, že když dítě budoucích manželů pláče na svatbě nepřetržitě deset minut, manželství bude smolné a nemá budoucnost. Jejich syn ale v tomto směru ani nepípnul.

"Náš Davídek měl naštěstí celý svatební den pusu od ucha k uchu a radoval se s námi výjimečně až do jedenácti večer. Prvního června mu bude rok a my mu chystáme pořádnou oslavu za skoro stoprocentní skvělé chování," dodává Nancy. A kdy Davidovi pořídí sourozence? "No, to ještě uvidíme. Zatím si užíváme našeho kloučka, který je opravdu zlaté dítě."