Modelka Kerrová si poprvé oficiálně vyšla se svým miliardářem

Kerrová a Spiegel na Valentýna vyrazili na Pre-Grammy Gala producenta Clivea Davise v hotelu Beverly Hills. Na večírku nechyběla modelka Chrissy Teigenová s manželem Johnem Legendem, zpěvačky Ellie Gouldingová, Avril Lavigne a Lana Del Ray nebo herec Sylvester Stallone.

Modelka a miliardář začali spolu chodit loni v létě. Spiegel pak s Kerrovou a její rodinou oslavil v Austrálii Vánoce.

„Potkali jsme se vlastně před rokem na večeři Louis Vuitton v New Yorku. Nejdřív jsme byli přátelé a pak se z toho vyvinulo něco víc. Je to opravdu velmi laskavý člověk, velmi originální a upřímný a to si na něm cením. A také, že je velmi inteligentní,“ prozradila v modelka loni v prosinci.

Kerrová má z předchozího manželství s hercem Orlandem Bloomem pětiletého syna Flynna. Ten se už s maminčiným přítelem seznámil (více zde).