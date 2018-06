Modelka Mesarošová po operaci prsou: Mám krásné pětky!

O zákroku Mesarošová dlouho nepřemýšlela. Jelikož stejnou operaci podstoupila již před třemi lety, věděla, do čeho jde a co ji čeká. "Cítím se výborně. Je pravda, že už to přichází k sobě, ale dva dny předtím byly zcela bez bolestí," popisuje aktuální stav po úterním zákroku. "Dneska by mě měli už propustit domů," dodala.



Dominika Mesarošová na klinice GHC dva dny po operaci prsou

Hojení jizev si ale bude žádat disciplinovanost. Ta však modelce zřejmě chybí. Jak totiž prozradila, už příští týden se chce pustit do práce. "V úterý a ve středu mě čekají přehlídky, tak nevím, jak to zvládnu. Asi se domluvím s organizátory, abych předváděla pouze jeden model. Pětkrát se převlékat je nemožné," přiznává.



Dominika Mesarošová s maminkou, která ji na klinice doprovází

Po každé plastické operaci prsou musí pacientky nosit speciální podprsenku, která nový tvar drží pohromadě a zabrání tak případné deformaci, a tudíž i opětovné operaci. "Tuhle podprsenku budu nosit měsíc, sundat si ji můžu pouze při koupaní. A pak musím prsa masírovat k sobě opět kvůli udržení tvaru. Se stehy je to v pohodě, ty se za pět až šest týdnů úplně vstřebají."

Staré implantáty pomohou psům

Dominika Mesarošová má se starými implantáty jasný záměr: chce je vydražit.

"Peníze půjdou na psí útulek v pražské Tróji," dodala pyšně dvaadvacetiletá modelka, kterou po celou dobu operace podporovala její maminka.