Modelka Mašlíková už má silikonové trojky, ale trpí

První dva dny se nemohla ni pohnout na posteli. "V každém prsu mám zavedené dreny, ty mi odvádějí krev, jsem na kapačkách a beru antibiotika, " stěží ze sebe vysoukala Mašlíková. Už podle hlasu bylo znát, že jí není moc dobře.

Třetí den už měla hlas veselejší. "Měli by mi sundat obvazy, vyndat dreny a dát speciální podprsenku, v pátek bych totiž měla jít domů. Na výsledek operace jsem zvědavá, i když asi uvidím veliké oteklé balóny."

O první fotky po operaci se podělila s iDNES.cz. "Nejsem tam moc kočka, ale ať lidi vidí, že i modelky se mohou dostat do situace, kdy nejsou příliš půvabné," prohlásila odevzdaně.

Na anatomické implantáty, které byly uloženy způsobem, kdy horní část implantátu je vsunuta pod sval a dolní část leží pod žlázou, si bude muset dávat nějakou dobu dobrý pozor. Tři týdny ji bude zdobit čtyřiadvacet hodin denně speciální podprsenka, kterou se implantáty fixují. A to znamená odřeknutí srpnových přehlídek.

"Měla jsem jít 21. srpna Kabo v Brně. Původně jsem myslela, že to zvládnu, ale asi to vzdám. Nerada bych kvůli práci něco pokazila. Měla jsem totiž předvádět prádlo a to jsou každý den čtyři přehlídky. Sice přijdu asi o třináct tisíc, ale to se nedá nic dělat," uvažuje Mašlíková.