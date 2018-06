Modelka Mašlíková: riskuje samotu kvůli silikonům

"Chtěla bych takové pěkné trojky, jako má Káťa Průšová, nebo možná ještě trochu přifouknout," říká k plastické operaci pevně odhodlaná Mašlíková. Jestli to není při jejích mírách 86-61-93 nošení dříví do lesa, si nemyslí.

"Dělám to opravdu pro sebe a to je důležité. Po zvětšení prsou už jsem toužila před dvěma lety, tehdy mi to ale doktor odmítl udělat. Jako důvod jsem totiž udala práci. Celou tu dobu jsem si to srovnávala v hlavě a teď už s určitostí vím, že to nechci kvůli práci ani kvůli partnerovi, kterého teda momentálně stejně nemám, ale kvůli sobě," tvrdí Mašlíková.

přehlídka prádla Top Secret

Faltýnová příšla naostro! přehlídka prádla Top Secret

Neodradí ji ani fakt, že může zůstat do konce života sama. Každý muž, s nímž během posledních dvou let žila, jí totiž hrozil rozchodem, pokud si nechá udělat umělá prsa. "Byly to hrozné boje, všichni mí partneři mi to rozmlouvali. Teď jsem sama a bouchnu do toho. A když mě nebude chtít žádný chlap? Tak budu dál sama nebo si najdu slečnu se silikonama," vtipkuje modelka.

Operaci, která ji má stát šedesát tisíc, podstoupí již příští úterý na estetické a plastické chirurgii privátní kliniky Laurea v Brně, a to i přes další varování. "Tentokrát chtěli doktoři zákrok odložit kvůli vedrům, prý se to bude špatně hojit. Já ale nemůžu čekat, mám od druhé poloviny srpna nasmlouvané přehlídky."