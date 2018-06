Modelingem jsem pohrdala, připadal mi povrchní, říká Martina Šmuková

„Když jsem vyhrála, byl to neuvěřitelný pocit. Nepředpokládala jsem to. Původně jsem neměla za cíl stát se modelkou, jen jsem si říkala, že to zkusím. Bylo to pak skvělé, ale byla jsem vyděšená, modeling v Československu tenkrát totiž začínal,“ řekla Šmuková.

Modelingu se věnovala 15 let do doby, než se jí narodily děti. Teď už ho dělá jenom příležitostně, a jak sama říká, spíš jenom pro legraci si občas někam odskočí.

„Nikdy jsem se za modelku nepovažovala. To je asi nejdůležitější. Zpětně jsem si začala uvědomovat, že jsem tím trošku pohrdala, protože jsem to nechtěla dělat,“ přiznala.

„Říkala jsem si, že to zkusím na dva tři roky, pak začnu dělat něco seriózního, co má smysl. Tak jsem byla jakoby nafoukaná a teprve zpětně vím, že to mělo smysl a že bych si bývala toho měla víc vážit,“ míní Šmuková, která právě díky modelingu získala spoustu kontaktů pro svou nadaci.

„Věděla jsem, že mám spoustu známých, kteří mají buď vliv, nebo poměrně dost peněz, a na které jsem se mohla obrátit a svoje kontakty vlastně přetvořit v něco, co dává smysl. Modeling má smysl, ale ne moc hluboký, co si budeme říkat. Ale když někomu pomůžete, kdo potřebuje pomoc, tam nemáte pochybnosti,“ řekla blondýnka, která má nadační fond na podporu pacientů s rakovinou.

„Vážím si té práce. Moc mě baví. Pořád mi dává velký smysl pomáhat. Nadace se nevěnuje jenom malým nemocným dětem, ale také náctiletým a mladým dospělým onkologickým pacientům. To je skupina, která už není jakoby fotogenická a nemůžete jim jen dát lízátko a oni jsou vděční. To je prostě složitější věk. Když tyto lidi zaujmete nebo jim pomůžete, to je opravdu zadostiučinění,“ přiznala dvojnásobná matka.