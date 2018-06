Modelka Markéta Divišová se převtělila do nahého anděla

Svoji nahotu si ale chránila i před fotografem a celým jeho týmem. "Všichni se otočili a vydrželi, než jsem se nastylizovala tak, aby nebyly vidět žádné intimní partie," vysvětluje modelka.

Nápad nechat se vyfotit jako anděl, který na sobě nemá kromě křídel zhola nic, se jí líbil, přesto se nechala chvíli přemlouvat a na focení šla s jistou dávkou nejistoty.

"Nevěděla jsem, co od toho čekat, ale když mě všichni ujišťovali, že bude vidět jen silueta, tak jsem se uklidnila. Výsledná fotka je nádherná, líbí se mi opravdu moc." Klidný byl i její přítel Tomáš Fuxa. U své snoubenky je totiž zvyklý na odvážné focení, které má ovšem svou úroveň. Už dvakrát se totiž Markéta nechala nafotit do pánského časopisu. Teď to bylo do třetice a údajně naposledy před svatbou, kterou pár plánuje na červen příštího roku.

Modelka žádaná v zahraničí má před sebou momentálně focení na Kanárských ostrovech, kde bude pózovat už zase normálně oblečená. Nejdřív se ale musí vyléčit z chřipky.

"Třetí den mě trápí teploty a nachlazení, prasečí chřipku ale nemám, to už jsem si zjistila. Nevím, jaké je na Kanárech zrovna počasí, ale bude určitě foukat pořádný vítr. Doufám, že se dám do odjezdu dohromady," uzavírá Divišová.

