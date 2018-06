Markéta Divišová-Fuxová: Mám výhodu, že u nás vypadají všichni mladě

Po narození dcerky jste se stáhla do ústraní, přitom jste nadbytečná kila dala velmi rychle dolů. Není to škoda?

Po narození Natálky jsem se chtěla věnovat hlavně rodině. V té době jsem také dokončovala vysokou školu. Práce modelky mi nechyběla. Brala jsem to vždy jako práci, ne jako sen. Byla jsem vždy nakloněna spíše rodině, kresbě, grafice, umění, sportu, cestování. Když byla Natálka větší, začala jsem opět pracovat v zahraničí, hlavně v Německu, kde mám stálé klienty. V Čechách točím hlavně reklamy. Navíc jsem začala i podnikat. Spustila jsem internetový obchod s dětským zbožím, což je spousta práce a úsilí, ale mě to hodně baví.

Pociťujete, že vás mateřství změnilo?

Myslím si, že mateřství změní každého. V dobrém slova smyslu. Svoji dceru milujeme a s manželem přistupujeme ke všemu úplně jinak než dřív. Mateřství je náročné a rozhodně to není dovolená. Žádné problémy nám to nedělalo, ale od té doby jsme v jednom kole.

Mluvila jste o práci v zahraničí. Je těžké se prosadit i v Čechách. Jaké je to v současné době s prací venku?

Je těžké uspět v zahraničí, a to v každém věku. Mám výhodu, že v naší rodině vypadají všichni mladě na svůj věk. I já. V zahraničí jsem byla dlouho, znám mnoho agentur, a tak práce většinou zavolá sama. Svět modelingu je asi drsný, ale já sama nikdy žádné problémy neměla. V Čechách to bylo stejné. Asi jsem v životě měla štěstí na lidi.

Jak nyní rozdělujete péči o Natálku?

Chůvu nemám, ani nechci. Nejvíce jsme s Natálkou já a manžel. Babičky méně. Moje máma hodně pracuje a druhá babička je starší, tak ji nechceme přidělávat starosti.

Má už dcera tendence si doma hrát na módní přehlídky?

Je teď ve věku, kdy si velmi často hraje na princezny, nosí růžové šatičky, sukničky a šperky. Zkouší si moje boty na podpatku. Líčí se a lakuje si nehty. S mojí mámou se parádí a hrají si na modelky. Začíná být velká parádnice. Přesto je Natálka velice vnímavá a chytrá. Miluje čísla a písmenka. Umí už psát a počítat. Nevidím ji jako svoji nástupkyni. Chodí do anglické školky a musím říci, že je to skvělé. Určitě pro ni už teď vybíráme tu nejlepší cestu životem. Skvělé vzdělání, vychováni a tak. Samozřejmě, že nejdůležitější bude její přání a vždy ji bude podporovat v tom, co bude chtít jednou v životě dokázat.

Co podědila Natálka po vás a co po manželovi?

Natálka je krásná a chytrá. Upovídaná, přátelská, něžná, nebojácná, vtipná a hravá. Je prostě mixem nás obou.

Markéta Divišová-Fuxová

Plánujete ještě dalšího potomka?

Miminko zatím neplánujeme. Teď si užíváme Natálky. Občas si s manželem rádi jdeme jen spolu nebo s přáteli na večeři. Není to moc časté, ale vždy si to moc užijeme.

Váš muž má punkovou kapelu Ráj Houbařů. Když se na něj podívám, rozhodně bych to do něj neřekla.

Tomáš je moje rocková hvězda. Moc rada chodím na jeho koncerty. Je to super show. Doporučuji všem. I Natálka obdivuje celou Tomášovu kapelu, všechny písničky zná. Všechny členy kapely miluje. S tím je i spojené naše léto. Bude hodně o Natálce, koncertech i moři.