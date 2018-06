Modelka Linda Evangelista má syna s manželem Salmy Hayekové

Salma a François-Henri se vzali v roce 2009 po třech letech soužití. Přitom v době, kdy už spolu žili, Linda otěhotněla. Teď hodlá u soudu dokázat, že právě s Pinaultem.

"V žalobě se říká, že to dítě se narodilo mimo manželství žalobkyni Lindě Evangelistě a že Pinault ví o jejím obvinění. Píše se v ní, že Pinault je považován za otce Augustina Jamese," svěřil zdroj magazínu People. Pinault požádal, aby mohl u soudu podat svědectví jen po telefonu.

Salma Hayeková a její manžel Francois-Henri Pinault

Modelka dobře ví, proč požaduje potvrzení otcovství. Majetek Pinaultovy rodiny je totiž odhadován v přepočtu na 300 miliard korun. Její syn má tak do svých jednadvaceti právo na nemalou finanční podporu.

V New Yorku, kde se soud odehrává, musí otec podle zákona vyplácet dítěti podporu 17 procent svého výdělku. To by bylo pro malého Augustina Jamese v přepočtu víc než 16 milionů ročně. Zároveň se stane jedním z dědiců obrovského jmění.

Pinault má kromě dcery, kterou porodila Salma Hayeková, syna a dceru z předchozího manželství.