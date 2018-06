Modelka: Líčím zážitky go-go tanečnic

ODPOVĚDI MARTINY KOPŘIVOVÉ NAJDETE ZDE

Modelce přezdívají andílek, ale není to jen krásná dívka. Ve svých téměř třiadvaceti letech už vydala dvě knížky: Zpověď modelky a Společnice. Na autorské čtení druhé z nich ji přišli podpořit finalisté druhé SuperStar Filip Jankovič a Petr Bende.

Příběh Martiny by se na první pohled mohl zdát jako pohádka o krásné a chytré slečně. Byla vysoká, hubená a už od 12 let ji okolí přesvědčovalo, že by se hodila na modelku.

Další pokračování už tak idylické není, ale zas by mohlo být odstrašujícím příkladem v učebnicích pro modelky. První poznámky na téma váha zpočátku házela za hlavu. Pak prožila peklo zvané anorexie. Půl roku bojovala s nemocí. Lékaři ji chtěli vzít do nemocnice, ale jen díky trpělivosti své mámy se z toho dostala. "Celé dva měsíce jsem jen ležela zavřená na chatě," vzpomíná Martina, která propůjčila tvář například pepsi a t-mobilu.

Kromě modelingu dělá dýdžejku a píše knížky. "Psát jsem začala asi z naštvání, že jsem naletěla špatným rádcům a doplatila na to," vzpomíná Martina. Básničky si zkoušela už od dětství. Po Obchodní akademii vystudovala Britský institut a od října začne navštěvovat Literární akademii Josefa Škovoreckého.

Na Vánoce chce vydat další knihu, tentokrát zpověď kluka, který cvičí, zakládá si na svalech a nedopadne nejlépe. "U kluků je tahle posedlost vlastním tělem a svaly něco podobného, jako u holek právě anorexie," vysvětluje Martina a dodává, že má rozepsanou ještě další knihu, která bude o emailové komunikaci.